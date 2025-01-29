Судовладелец «Волгонефть-239» считает причиной крушения ошибку служб порта

Об этом ТАСС сообщили в ЗАО «Волгатранснефть».

Ранее сообщалось, что Новороссийская транспортная прокуратура подала в суд три заявления о привлечении к административной ответственности судовладела танкера «Волгонефть 239» — компанию ЗАО «Волгатранснефть», и два заявления о привлечении к административной ответственности судовладельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама шиппинг» по статье «нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

«Причина крушения судна — действия служб порта «Кавказ», допустивших выход в море судов в количестве, превышающем количество мест в безопасных укрытиях для судов в районе рейдовых стоянок и районов перегрузки порта «Кавказ» в Керченском проливе и не предпринявших никаких мер по выводу судов в Азовское море по получении штормового прогноза погоды в 12 ч. 14.12.24 г. Вместе с судами «Волгоннефть-212» и «Волгонефть-239» в том же районе находилось множество судов того же класса, с тем же ограничением по сезону и району плавания, что свидетельствует о том, что использование этих судов вызвано необходимостью», — сообщили в компании.

Хронология событий и крушения

Судовладелец заявил, что класс судна позволял ему находиться в районе Азовского моря до 30 ноября, в рейдовом перегрузочном районе (РПР) № 3 порта «Кавказ» в Черном море — до 20 ноября. К моменту крушения, 15 декабря, судно должно было уже вернуться из рейса в пункт зимнего отстоя — на реку Дон.

В ЗАО «Волгатранснефть» изложили ТАСС полную хронологию событий, согласно которой 6 ноября танкер прибыл в порт «Кавказ», после чего фрахтователю было передано сообщение о готовности к выгрузке. В течение восьми дней, с 6 по 14 ноября, инструкций от фрахтователя по месту разгрузки не поступало. Предполагая, что очередь может не позволить судну разгрузиться до истечения разрешенного сезона плавания в данном районе судовладелец начал обращаться в разные инстанции, включая ФАУ «Российское классификационное общество» (РКО), Федеральное агентство морского и речного транспорта, Доно-Кубанский филиал РКО. До 30 ноября судно находилось на якорной стоянке № 453 порта «Кавказ» в ожидании освидетельствования с целью получения разрешения на разовый переход либо разгрузку судна.

2 декабря судовладелец обратился в ФАУ РКО и Минтранс РФ за разрешением на выгрузку судна на судно-накопитель в районе РПР № 3 порта «Кавка»з в срок до 15 декабря, на что ФАУ РКО ответило, что готово рассмотреть возможность продления сезона плавания судну в данном районе. К 30 ноября ООО «Инженерное бюро «Чайка» разработало проект безопасного разового перегона для судна в срок до 20 декабря со следующими ограничениями: высота волны не более 2 м, скорость ветра не более 21 м/с.

5 декабря танкер «Волгонефть-239» с лоцманом порта «Кавказ» на борту в составе каравана судов перешел через Керченский пролив и вышел в Черное море в район РПР № 3, где еще 10 дней ожидал разгрузки. 13 и 14 декабря караван из 50 судов разных классов (О-ПР, М-ПР, М-СП) укрывался от сильного северо-западного ветра под мысом Янтарное (полуостров Тамань), 14 декабря СУДС дала указание сняться с якоря и следовать под мыс Такиль (Крымский полуостров) в убежище судов «Заветное» из-за получения прогноза о резком ухудшении погодных условий (южный ветер 20-25 м/с). При данном переходе танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» были в числе замыкающих группы судов. Позднее в этот день СУДС сообщило, что в районе убежища судов «Заветное» мест для стоянки нет, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» диспетчера СУДС направили в другое место, под мыс Такиль. В ночь на 15 декабря и утром в данном районе ветер усилился до 25 метров в секунду, последовал накат волны высотой до 4 м. Первым потерпел крушение «Волганефть-212», затем «Волгонефть-239».

«С момента получения штормового прогноза погоды у СУДС было достаточно времени, чтобы сформировать караван из судов класс О-ПР и провести его через Керченский пролив в Азовское море, в котором, учитывая южный ветер, волнение было много меньше, однако никаких мер СУДС принято не было. Авария произошла не по причине того, что «истекли документы, суда были ржавыми и старыми», а по причине негласного разрешения на использования судов класса О-ПР2.0 для загрузки танкеров-накопителей, сильного шторма и непринятии мер к укрытию судов диспетчерской службой порта «Кавказ», — заявили в компании.