Строили фиктивный «Дом у моря»

Организаторы фиктивного жилищно-строительного кооператива отправятся в исправительную колонию. С учетом двух уголовных дел участники организованной группы похитили более 97 млн рублей у 82 потерпевших.

Ленинский районный суд Севастополя по совокупности всех преступлений вынес приговор группе мошенников, создавших фиктивный жилищный кооператив «Дом у моря». Трех аферистов, граждан России 1977, 1976 и 1975 годов рождения, приговорили к лишению свободы от семи до девяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденные создали жилищно-строительный кооператив «Дом у моря» и предлагали всем желающим принять участие в долевом строительстве многоквартирного дома по улице Гавена, 7. В действительности аферисты не имели правоустанавливающих документов на земельный участок по указанному адресу, проектной документации и разрешения на строительство.

С апреля 2016 года по октябрь 2019 года они открыли в Севастополе офисы строящегося ЖСК, для привлечения пайщиков размещали рекламу и распространяли информацию через риелторов.

На заманчивое предложение откликнулись жители Севастополя, Владивостока, Москвы, Мурманска, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Кемеровской и Московской областей, Республики Крым и других регионов. 19 потерпевших передали участникам организованной группы в качестве паевых взносов более 20 млн рублей. Еще шестеро — вложили в строительство средства материнского капитала.

В июне 2024 года аферисты уже были приговорены судом к лишению свободы за аналогичные действия в отношении 63 других потерпевших, паевые взносы которых составили более 77 млн рублей.

Теперь Ленинский районный суд Севастополя по совокупности всех преступлений назначил двоим осужденным окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, третьему — на девять лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд частично удовлетворил иски потерпевших о взыскании с виновных материального ущерба. Арест, наложенный на автомобили и земельные участки соучастников, оставлен в силе, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.