Снесут здание бывшего кожвендиспансера

Прокладку автомобильного тоннеля от ул.Генерала Петрова до ул.Пожарова здание бывшего кожно-венерологического диспансера на ул.Частника не переживет.

Об этом стало известно из документов, представленных для общественного обсуждения.

На сайте департамента архитектуры выложен проект планировки и межевания территорий, которые будут использованы при строительстве тоннеля и реконструкции автомобильной дороги по ул.Генерала Петрова, на участке от ул.Очаковцев до ул.Пожарова для обеспечения транспортной доступности культурного кластера на мысе Хрустальный. В проекте упоминаются здания и сооружения, попадающие в зоны влияния строительства тоннеля, относящиеся к разным годам постройки и имеющие различную степень физического износа.

Большинство построек, даже находящихся в аварийном состоянии, сносить не будут. Например, хозпостройка по адресу ул.Кирпичная, 55. В отличие от нее, под снос пойдут нежилые помещения на Частника, 66. С 2017 года здания пустуют и находятся в явно заброшенном и технически аварийном состоянии.

Изначально здесь был многоквартирный жилой дом. А в послевоенное время там располагалось медицинское учреждение, а именно кожно-венерологический диспансер, а в украинское — частный медицинский центр и клиника.

С 2017 года у городских властей появились неожиданные планы относительно дальнейшей судьбы здания: его решили реконструировать и разместить в нем детскую художественную школу. И назначение земельного участка даже изменили с «медицинского» на «культурное развитие».

Однако идея разместить в бывшем вендиспансере художку не пришлась по душе ни директору школы, ни родителям учеников, и от нее отказались.

За несколько лет здание как-то очень быстро обветшало... Теперь его решено снести по причине возможного неконтролируемого обрушения частей конструкций при возникновении деформации в ходе производства работ по строительству тоннеля, который, к слову, будет проложен на глубине более 17 метров.

Еще одна деталь — кадастровая стоимость участка в шесть соток, на котором расположены само здание и еще три вспомогательных строения бывшего вендиспансера, фактически в центре Севастополя составляет всего-то 1,8 млн рублей. А у соседних участков в две сотки — от 2,5 до семи млн рублей.