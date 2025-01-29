Расправился с двумя автомобилями

В Севастополе сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении двух автомобилей из хулиганских побуждений.

Задержанный был сильно пьян. Материальный ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, в дежурную часть полиции по Гагаринскому району позвонила женщина, увидевшая, как неизвестный мужчина камнем наносит повреждения припаркованным автомобилям.

На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали злоумышленника. Им оказался 41-летний безработный местный житель, ранее судимый за угрозу убийством. Мужчина успел разбить стекла и фары в двух автомобилях, нанести несколько вмятин на корпусе, а также оторвать зеркало заднего вида в одном из них.

На вопрос полицейских, по какой причине он повредил чужое имущество, внятного ответа от задержанного получить не удалось.

В отношении него возбуждено уголовное дело за «умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.