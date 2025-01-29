Просят автобус, тротуар и безопасный переход через железнодорожные пути

Жители поселка Горный обратились с открытым письмом к директору департамента транспорта Севастополя Станиславу Таматаеву с просьбой организовать транспортное сообщение с их районом, который в настоящее время оказался полностью отрезан от Инкермана.

Жители Горного, в том числе дети и пожилые люди, вынуждены каждый день отправляясь в Инкерман, перебираться через железнодорожные пути и идти по дороге без тротуаров. Проблему поднимали уже не раз, но в ответ «горцы» получали лишь «красивые отписки».

«В настоящее время текущие геометрические параметры не позволяют организовать движение автобусов среднего и (или) большого класса на автомобильных дорогах 67 ОП МЗ 67 H-62 «ул.Карьерная», 67 ОП МЗ 67 Н-68 «ул.Коломенская», 67 ОП МЗ 67 Н-98 «ул.Скорятина», 67 ОП МЗ 67 Н-661 «ул.Погодаева», 67 ОП МЗ 67 Н-662 «ул. Трубная» и 67 ОП МЗ 67 Н-1121 «ул.Лощинная». Принимая во внимание вышеуказанные факты, изменение схем движения муниципальных маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность г.Инкерман с заездом на указанные в Вашем обращении улицы, не представляется возможным», — вот один из ответов.

А жители Горного бьют в набат: из-за отсутствия общественного транспорта дети вынуждены ходить пешком через ж/д переезд в школу №12, в недавно построенные бассейн и на футбольный стадион. К тому же, вся необходимая городская инфраструктура — магазины и предприятия обслуживания — тоже находятся в Инкермане, поэтому через ж/д пути вынуждены перемещаться велосипедисты, самокатчики, мамочки с колясками, инвалиды и т.д. Поток людей значительный, а оборудованных переходов через ж/д пути нет.

Ситуация становится еще критичнее, когда после дождя место перехода и обочина дороги становятся еще и скользкими.

Обещали помочь

На состоявшейся встрече жителей Горного с представителями Крымской железной дороги (КЖД), гортранса, муниципалитета и уполномоченным по правам ребенка удалось выработать ряд решений.

В КЖД пообещали устроить тротуар через пути на въезде в Горный, а также между колеями.

В свою очередь, городской департамент транспорта взял на себя обязательства «обеспечить тротуар, который подходит к ж/д переезду на въезде в Горный, со стороны Горного в направлении Инкермана».

Муниципалитет заверил, что займется вопросом устройства тротуара от ж/д путей до улицы Умрихина и далее по ней. Но там существует проблема с придомовыми земельными участками и коммуникациями.

Обещанного ждут

Как следует из письма, на сегодняшний день, из всего перечисленного свои обязательства выполнила только железнодорожники. Они сделали тротуар — проложили плиты по 10 метров с каждой стороны ж/д путей, а между путями пока ничего не сделано. Дептранс и муниципалитет выполнять взятую на себя часть работ не торопятся.

«В рамках работ на данном участке дороги просим рассмотреть возможность благоустройства тротуара от улицы Умрихина до Симферопольского шоссе и тем самым завершить тротуарную сеть на данном участке дороги», — пишут «горцы» в открытом письме.

Жители также просят сообщить сроки, в которые департамент сможет выполнить взятые на себя обязательства по благоустройству тротуара со стороны Горного до ж/д путей. Их также интересует возможность выполнения благоустройства тротуара от ул.Умрихина до Симферопольского шоссе.

Всё сложно

Авторы открытого письма понимают, что на самом деле решить проблему сложнее, чем кажется.

— Между Горным и Инкерманом вообще нет оборудованных переходов, но пока обсуждаем только в одном месте. КЖД не хочет оборудовать там переход, так как по ГОСТам его можно делать только на прямом участке колеи, для визуального контроля машинистом наличия помех на рельсах, а в Инкермане колея идет изгибом. На наше напоминание, что, кроме наземных, существуют надземные и подземные переходы, нам пояснили, что такие проекты очень дорогостоящие и требуют согласования по земельным участкам и по финансам, — рассказал редакции один их авторов письма.

Он также напомнил о существующем проекте (буквально в километре от рассматриваемого места) переноса ж/д путей по огромной эстакаде вокруг Инкерманского монастыря, в который предлагается вложить более 20 млрд рублей.

Не всё сразу

Примерно в таком ключе отвечают на запросы представители муниципалитета и гортранса.

Так, глава Инкермана Вадим Путинцев под постом жителей в соцсети написал, что муниципалитет решает вопросы с земельными участками по ул.Умрихина, и как только эти вопросы будут решены, начнется проектирование.

В дептрансе на запрос «Севастопольской газеты» ответили также весьма лаконично: «В течение года запланировано выполнение работ по обустройству тротуара, который подходит к ж/д переезду».