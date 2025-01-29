О последствиях аварии танкеров в Керченском проливе говорить пока рано

Экологические последствия будут зависеть от количества вылившегося мазута и предпринятых мер по его очистке из акватории и побережья.

Сотрудники лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ вернулись из уже третьей научной экспедиции (20 по 24 января), состоявшейся после аварии в Керченском проливе. Как сообщила пресс-служба научного института, за пять дней ученые отработали 16 станций, в том числе на 10 пляжах Керчи и Тамани, а также в акватории Ени-Кале (Керчь) и на берегу Яковенково, ст.Благовещенской, Витязево и Анапы, где ранее был отмечен выброс мазута.

Было отобрано 80 проб воды и прибрежных наносов для микробиологического и химического анализов. После лабораторного исследования ученые будут сравнивать полученные результаты с пробами, взятыми 16-18 декабря в портовой акватории Керчи, сразу после крушения двух танкеров «Волгонефть». Тогда в пробах было отмечено превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) для нефтяных углеводородов в морской воде. Эти данные помогут понять ученым, как меняются параметры концентрации загрязнителей в зависимости от прошедшего с момента аварии периода и погодных условий.

Аналогичную работу с 13 по 17 января специалисты лаборатории хемоэкологии проводили и на 25 пляжах Крыма и Севастополя, где фиксировались выбросы мазута. Первые результаты говорят о незначительном превышение ПДК в пробах, взятых в семи исследуемых акваториях, в остальных — загрязнений водной среды нефтяными углеводородами не обнаружено.

«Наша исследовательская работа в дальнейшем станет неким методическим пособием для понимания долговременного влияния мазута на компоненты экосистемы и гидробионтов. В настоящее время о последствиях говорить рано, так как мазут еще в среде: на дне, в толще воды, прибрежной зоне, а самое главное — в танкерах, потерпевших крушение 15 декабря» — считает руководитель лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Елена Тихонова.

По опыту техногенных катастроф в прошлом, последствия нынешней аварии будут зависеть от общего количества вылившегося мазута, всех предпринятых мер по очистке, скорости и слаженности этих работ, и, конечно же, природных процессов, на которые человек повлиять не может.

«Самым критичным годом считается первый, дальше экосистема либо справляется со стрессом и начинает восстанавливаться, либо происходит формирование новой экосистемы. Предположительное время, когда концентрации нефтяных углеводородов в воде могут увеличиваться, это период повышения температуры окружающей среды», — отметила Е.Тихонова.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП в Краснодарском крае и на Крымском побережье.