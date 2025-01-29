Нужно будет получать права на гидроцикл

Чтобы управлять моторным или парусным судном, гидроциклом, судном на воздушной подушке или судном особой конструкции, необходимо будет пройти медосвидетельствование и получить специальное удостоверение.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который установит требования к пользованию маломерными судами, к базам и сооружениям для их стоянки, пляжам, лодочным, ледовым и наплавным переправам.

Государственной регистрации в реестре маломерных судов будут подлежать суда массой от 200 кг с мощностью двигателей (в случае установки) 8 киловатт и более. Исключение — маломерные суда, используемые в торговом мореплавании. Их перечень будет определен подзаконным актом.

Для того чтобы управлять моторным или парусным судном, гидроциклом, судном на воздушной подушке или судном особой конструкции, необходимо будет пройти медосвидетельствование и получить специальное удостоверение.

Осуществлять федеральный государственный надзор за маломерными судами, контроль за безопасностью людей на водных объектах, вести реестр маломерных судов, регистрировать и освидетельствовать их, а также проводить аттестацию на право управления маломерными судами будет Государственная инспекция по маломерным судам.

Инспекторы ГИМС смогут применять к водным хулиганам физическую силу и спецсредства. сообщила пресс-служба Государственной Думы.