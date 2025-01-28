В Верхнесадовом восстановят разрушенное газификацией

После окончания работ по газификации в селе Верхнесадовое, жители неоднократно жаловались городским властям на подрядчика — компанию ООО «МирТек». Та недобросовестно провела работы по благоустройству, оставив после себя массу недоделок. Люди просили довести все до ума: восстановить разрушенное асфальтовое покрытие на тротуаре, починить ограждения, произвести подсыпку грунта в месте прокладки труб.

Жалоба в заксобрание получила отклик: депутат Вячеслав Камзолов встретился с жителями села. На встрече присутствовал и представитель подрядчика. Он заверил, что все недочеты будут исправлены в ближайшее время. Кроме того, в Подгорном переулке рабочие отсыпят щебнем грунтовую дорогу, по которой ездила строительная техника.

Газификация Верхнесадового завершилась в конце прошлого года. Газ жители ждали более 30 лет. Реальное строительство газопровода высокого давления от села Фронтового началось в 2021 году. Два года назад магистральная ветка была построена, а в конце 2023-го подрядчик — компания «МирТек» приступила к прокладке труб низкого давления по сельским улицам. Всего для обеспечения жителей голубым топливом специалисты проложили 11,5 км труб.

Правда некоторые улицы в проект включить забыли.