Цивилизованно сдать отработавшую своё технику не получится

Телефоны сервисных центров, предложенных региональным оператором по обращению с отходами как пунктов по скупке бытовой техники и электротехнического оборудования, не существуют, не доступны или не отвечают.

Региональный мусорный оператор — ООО «Благоустройство города Севастополь» активно ведет социальные сети, поучая горожан, как правильно разделять мусор, что можно, а что нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры.

Недавно был пост о вреде отходов электронного и электротехнического оборудования. В эту категорию попадают отработавшие свое бытовые приборы, техника, гаджеты, IT и электротехническое оборудование, а также запчасти к ним, батарейки и аккумуляторы. На сегодняшний день, наверное, в каждой семье есть такой хлам, но куда его деть никто не знает. Однако региональный оператор напомнил, что подобные вещи опасны для здоровья, они загрязняют окружающую среду тяжелыми металлами, ядами и трудноразлагаемым пластиком и выбрасывать технику и аппаратуру в контейнеры для бытового мусора категорически нельзя! В России на это уже три года действует запрет. А что же делать?

ООО «Благоустройство города Севастополь» рекомендует отработавшую электронику сдавать в специализированные пункты приема: https://sevastopol.ecorex.ru/services/utilizatsiya-otkhodov/utilizatsiya-bytovoy-tekhniki-i-oborudovaniya/ или сюда https://sevastopol.service-centers.ru/services/buyout.

«Севастопольская газета» решила воспользоваться советом и поступить цивилизованно: сдать в пункты приема отработавшие свое системные блоки от редакционных компьютеров, сломанные микроволновку и электрочайник. Но как уже неоднократно случалось ранее, следование рекомендациям и советам от ООО «Благоустройство города Севастополь» закончилось неудачей.

Первая ссылка привела нас на сайт компании Ecorex, офис которой находится в Новосибирске. Робот по телефону услужливо сообщил, что прием различного лома и отходов разных категорий временно приостановлен, а офисы в других городах страны закрыты.

Вторая ссылка — это список из 25 сервисных центров Севастополя, основная деятельность которых все-таки ремонт техники, а не ее утилизация. Почти все телефоны в списке не отвечают, временно не доступны, вне зоны действия или вообще не существуют.

Нам ответили только в компании BellCo с ул.Очаковцев, 36. Сказали, что бытовую кухонную электротехнику не принимают, а системные компьютерные блоки возьмут, но только выпущенные не позже 2016 года и после тщательного осмотра. Они должны быть более-менее актуальные. В результате, почувствовать себя цивилизованными и избавиться от отходов у редакции не получилось.

Ранее ООО «Благоустройство города Севастополь» рекомендовала жителям города сдавать использованные автомобильные шины в пункты специального приема, которые обнаружить в городе также не удалось.

Чтобы не вводить людей в заблуждение региональному оператору, прежде чем писать посты, было бы неплохо организовать реально действующие пункты сбора опасных отходов.