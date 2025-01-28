Содержание сбрасываемой жижи в балке Бермана будут выяснять

Так следует из ответа департамента природных ресурсов и экологии на информационный запрос редакции «Севастопольской газеты». Предметом запроса были жидкие отходы, заливающие дома и участки в СНТ «Эллада» в балке Бермана.

Как сообщается в ответе, 23 января специалисты Севприроднадзора выехали на место и зафиксировали следы сброса жидких строительных отходов с территории соседнего объекта на почве городской территории общего пользования и на садовых участках СНТ «Эллада». На указанной территории Севприроднадзор совместно с ГБУ «Экологический центр» провели отбор проб почвы на содержание загрязняющий веществ.

Согласно Публичной карты города Севастополя, земельный участок, с которого текла жижа, относится к категории «земли поселений (земли населенных пунктов)» с видом разрешенного использования «обеспечение обороны и безопасности». Севприроднадзор не может «осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в отношение объектов Министерства обороны РФ, в связи с чем материалы обследования направлены в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции».