Пляжи мониторят и чистят

МЧС России продолжает работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщила пресс-служба министерства.

На утро 28 января в акватории Черного моря всего обследовано более 5650 квадратных километров. За сутки — более 111 квадратных километров; обработано сорбентом 0,5 кв.км.

Для мониторинга обстановки акватории и обследования затонувших частей танкеров задействовано 26 судов. Водолазные группы МЧС России обследуют и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево.

Всего с начала работ собрано более 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезено порядка 135 тысяч тонн. Спецорганизации утилизируют загрязненный грунт.

В Краснодарском крае обследуют 265 километров берега, в Крыму — свыше 525 км, в Севастополе — 165 км.

В Севастополе всего собрано и вывезено 609 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки — почти пять тонн.