Пенсионерка перечислила мошенникам более 13 млн рублей

Предварительно установлено, что в ноябре 2024 года на мессенджер 75-летней местной жительнице позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что им срочно требуется помощь в поимке группы аферистов. Позвонившие потребовали сохранять разговор в тайне и неукоснительно выполнять их инструкции. Следуя их указаниям, женщина в течение нескольких месяцев тайно от родственников продала две квартиры. Полученные 13,4 млн рублей она несколькими частями перечислила на указанные счета и передала курьеру дистанционных мошенников.

Обман вскрылся, когда об участии матери в «секретной спецоперации» узнал ее сын.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю предупреждает: дистанционные мошенники активизировали преступную деятельность, жертвами которой чаще всего становятся пожилые люди.