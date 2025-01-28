Открыли пункт плетения маскировочных сетей

Защитные сети для передовой будут плести в подвале школы №54 волонтеры, а учителя и ученики — во время воздушных тревог.

Волонтерский пункт по плетению маскировочных сетей создан в школе № 54 по инициативе севастопольского отделения «Единой России при содействии общественной организации «Защитники».

Рамы для плетения установили в подвальных помещениях корпуса для начальных классов. По мнению организаторов, основную работу возьмут на себя волонтеры и неравнодушные жители района, а во время воздушных тревог к работе смогут присоединиться учителя и ученики. Также волонтеры поделятся опытом и научат новичков азам плетения.

«К этой важной работе захотели присоединиться и наши педагоги, и ученики, в том числе старшеклассники. Мы приведем сюда ребят, чтобы они ознакомились с волонтерским пунктом и научились плести. Это наша общая задача — способствовать тому, чтобы все наши бойцы остались живы, и приблизить Победу», — сказала на открытии волонтерского пункта директор школы №54 Алла Иликбаева.