Нашли сразу семь нарушителей природоохранного законодательства

Как сообщила пресс-служба природоохранного департамента, 23 января на Монастырском шоссе были выявлены многочисленные факты транспортировки вакуумными специализированными автомобилями отходов с явными нарушениями природоохранного законодательства. В отношении водителей автомобилей участковыми уполномоченными ОМВД России по Балаклавскому району было составлено семь протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст. 8.2. КоАП РФ — несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства.

Таким образом в Севприроднадзоре отреагировали на публикацию «Севастопольской газеты» от 22 января «Дома в балке Бермана заливает непонятной жижей». Жители поселка СНТ «Эллада» жаловались, что на их участки с соседней территории, окруженной забором, потоками стекает некая глинообразная жидкость неизвестного происхождения.

В Севприроднадзоре также напомнили о предусмотренной административной ответственности за несоблюдение требований в области обращения с отходами: штраф для ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или аналогичный запрет.