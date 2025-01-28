Набережные в Крыму отремонтируют к апрелю

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма 2023 года намерены завершить в Крыму к началу курортного сезона — до 1 апреля 2025 года, сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

27 ноября 2023 года на юг России обрушился мощный шторм. Ураганный ветер и осадки привели к подтоплениям, перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта. В Крыму общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре, составила порядка 68 миллиардов рублей.

«В рамках ликвидации последствий «шторма века» в республике ведется капитальный ремонт 24 берегоукрепительных сооружений на территориях городских округов Алушта и Ялта, а также в Николаевском сельском поселении. Поставил задачу обеспечить подготовку указанных берегоукрепительных сооружений к курортному сезону до 1 апреля 2025 года», — цитирует пост Ю.Гоцанюка в телеграм-канале ТАСС.

Ранее в Совете министров отметили, что частично набережные Крыма отремонтировали к летнему сезону 2024 года, после его окончания власти планировали выполнять более сложные работы. Глава региона Сергей Аксенов сообщал, что порядка 8,3 млрд рублей выделено Республике Крым из федерального бюджета на ремонт пострадавших от шторма набережных и берегоукрепительных сооружений.