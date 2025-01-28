Кинотеатр «Россия» превратят в выставочный центр

Филиал Национального центра «Россия» в Севастополе откроется в здании кинотеатра на пл.50-летия СССР.

Филиалы национального центра по всей стране создаются по распоряжению Президента. Севастопольский станет первым во всем Южном федеральном округе.

«В декабре я представил проект нашего филиала членам Организационного комитета Национального центра «Россия». По итогу презентации и предварительного конкурсного отбора проект филиала в Севастополе вошел в пятерку первых филиалов по стране и уже осенью 2025 года откроет свои двери на базе кинотеатра «Россия», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев в соцсетях.

По его словам, филиал станет визит-центром для всех музеев и интересных локаций города, и свяжет весь Севастополь в «единую экосистему»: там севастопольцы и гости города смогут получить информацию обо всех знаковых объектах и местах, сформировать программу для знакомства с городом.

В здании разместят:

— универмаг товаров, произведенных в Севастополе;

— ресторан традиционной севастопольской кухни с зоной для гастрономических мастер-классов;

— уличную фотозону;

— пространства для выставки и проведения деловых, образовательных и культурных мероприятий региона;

— выставочную экспозицию о городе с тремя тематическими зонами, иммерсивным кинотеатром и детской игровой лабораторией.

При этом кинотеатр «Россия» сохранит свою деятельность в рамках работы филиала наццентра «Россия».

Отметим, что прилегающая к кинотеатру площадь находится в крайнем запустении. Ее обещают привести в порядок еще с 2010 года.