Фильм «Злой город» покажут 30 января

Фильм о подвиге жителей Козельска в Калужской области во время татаро-монгольского нашествия. Сюжет погружает зрителей в 1238 год, когда Золотая Орда под предводительством хана Батыя напала на небольшой русский городок. Как говорит один из героев фильма, «сила любой крепости не в стенах, а в людях, которые ее защищают». Жители города оказали захватчикам яростное сопротивление, они отчаянно сражались семь недель, с марта по май. В результате осады погибло много воинов, уничтожено много орудий.

Монголо-татарам все-таки удалось войти в обескровленный Козельстк, после чего Батый приказал убить всех, кто жил в нем. Раздосадованный, он приказал именовать Козельск «Злым городом», тем самым стерев его из истории.

«Ты возьмешь его, Батый-хан, но эта победа не принесет тебе славы», — предрекает завоевателю в фильме один из персонажей. Он оказался прав, Козельск и сегодня существует под тем же названием.

Главные роли в фильме исполнили Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Владимир Любимцев, Артем Волобуев, Полина Чернышова и др. В роли 12-летнего князя Козельска Василия снялся 14-летний севастопольский актер (в том числе театра им.Луначарского) Митя Махонин.

«Мы должны за своего князя умереть, чтобы в мире оставить по себе добрую славу, а за гробом принять венец бессмертия, — привел М.Махонин на своей странице в соцсети слова о козельчанах русского историографа Николая Карамзина.

Н.Карамзин также писал, что «когда Батый взял город, он убил всех, даже детей. А что случилось с князем их Василием — неизвестно, некоторые говорили, что в крови утонул».

М.Махонин снимается в кино с раннего детства. В его творческом активе участие в фильмах «Ке-ды», «Детской счастье», «Большое небо», «Феодосийская сказка». Совсем недавно он сыграл роль героя первой обороны Севастополя Коли Пищенко в фильме «Дети Русской Трои».

Остается добавить, что в Севастополе премьера фильма состоится 30 января в ретрокинотеатре «Украина», начало сеансов в 15.00 и в 17.00.