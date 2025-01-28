Больницы представили планы повышения качества и доступности медицинских услуг

На первом в наступившем году заседании Совета по независимой оценке качества условий оказания медицинских услуг были рассмотрены планы улучшения доступности медицинской помощи в больницах Севастополя.

В работе совета приняли участие руководители медучреждений, департамента здравоохранения города и члены Общественной палаты города.

Совет утвердил планы устранения выявленных замечаний, полученных в ходе независимой оценки качества (НОК) условий оказания медицинских услуг, проведенных в прошлом году в Первой и 5-й городских больницах. Документы с конкретными предложениями представили руководители этих медицинских учреждений.

НОК — форма обратной связи, когда гражданин переходит по баннеру медицинской организации и оценивает оказываемую услугу, позволяет учитывать мнение горожан, своевременно реагировать на их замечания и пожелания, касающиеся работы медицинских учреждений. В 2025 году в независимой оценке будут участвовать кожно-венерологический и онкологический диспансеры, сообщила пресс-служба Общественной палаты Севастополя.