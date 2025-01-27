Загрязненные мазутом отходы хотят использовать при строительстве дорог

Ежедневно поступающие с пляжей загрязненные мазутом гальку и песок планируют в дальнейшем безопасно использовать. Об этом шла речь 27 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Как пояснила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, сейчас происходит сортировка отходов, паспортизация. Идут испытания по тем способам, которые будут приниматься.

— Мы активно консультируемся с коллегами из Роспотребнадзора, Министерства природных ресурсов, коллегами в Краснодарском крае так, чтобы использовать максимально безопасные технологии, — сказала Ю.Гаврилова.

По словам губернатора Михаила Развожаева, нужно сделать всё, чтобы уже началась переработка и передача в ГБУ «Севавтодор» этих проработанных фракций.

— Думаю, что дорожники сами заберут, вывезут. Важно, чтобы документы были правильно оформлены, соответствующие мероприятия с этим грунтом провели. Чтобы дальше можно было использовать на асфальтовых заводах, чтобы в тело дороги положить. И не накапливать, — отреагировал на доклад Ю.Гавриловой глава города.

Он призвал подчиненных уже на этой неделе приступить к конкретным действиям.