За подпорную стену на Адмирала Октябрьского вот-вот возьмутся

Тему готовности к ремонту подпорной стены на Адмирала Октябрьского подняли 27 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По словам и.о.заместителя губернатора Павла Иено, сейчас ведутся подготовительные работы по транспортной схеме.

На вопрос губернатора Михаила Развожаева о срока начала работ, ответил, что все технические решения уже подготовлены.

– Готовы вам доложить для принятия решения, – сказал П.Иено.

– Давайте, на следующей неделе на аппаратном тогда доложите. Понятно, что к работе приступим, когда заключим контракт. Подготовительные работы там надо будет провести. Но надо заранее рассказать людям, когда и как это будет, какая будет транспортная схема, – сказал губернатора Михаил Развожаев.

Предстоящий ремонт подпорной стены он назвал непростым периодом, который все равно надо будет пройти, максимально скорректировать и рассказать о планах, а также получив обратную связь от жителей города, которым всегда есть, что посоветовать.

Накренившаяся после обильных дождей аварийная подпорная стенка на спуске с площади Восставших рухнула утром 25 ноября 2023 года в 8.30 утра. По счастливой случайности в это время на проезжей части не было транспорта.