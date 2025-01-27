Выберут средство для очистки от мазута гальки и камней

Московские институты предлагают использовать различные химические средства для отмывки гальки и камней. По словам главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, во вверенном ей департаменте сейчас тестируют такие средства.

— В Агентстве стратегических инициатив собрали все доступные технологии, все реагенты, которые в настоящее время производятся на территории страны и могут быть использованы. Мы все-таки ждем окончательного мнения химиков о том, что подойдет конкретно для нашего температурного режима и не нанесет урона экологии, — сказала Ю.Гаврилова.

По ее словам, пока что весь мазут собирается механическим способом. Но сотрудники Севприроднадзора проводят эксперименты с предлагаемыми реагентами.

По информации губернатора Михаила Развожаева, очистка камней станет второй частью ликвидации разлива мазута. Когда будут вывезены все отходы, которые можно транспортировать в места утилизации, планируется приступить к очистке территорий, где есть валуны, которые невозможно транспортировать.