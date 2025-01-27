В селе Гончарном решили бороться с подтоплением

На подтопление улиц в селе Гончарное жалуются жители. Они связывают обрушившуюся на них беду со строительством автозаправочной станции неподалеку от водохранилища.

Поручение окончательно разобраться в ситуации дал 27 января губернатор Михаил Развожаев своему заму Павлу Иено.

По словам П.Иено, затопление никак не связано ни со строительством заправочной станции, ни с примыканием дороги.

— Там есть участок подтопления, рядом дамба и речка. Я думаю, там надо провести ряд других мероприятий для отвода воды. Но это не из-за дороги и не из-за строительства заправочного комплекса. Болотистое место, в котором раньше вода поднималась. Построили заправку, уменьшилось поле фильтрации. Поэтому надо в целом продумать мероприятия по отводу воды. Но не в рамках дороги, — уверенно заявил П.Иено.

По его словам, устранением подтопления должны заняться водоканал и департамент городского хозяйства.

На звучащие сейчас предложение сделать технический прокол, П.Иено ответил, что сначала надо сделать проект.

Глава города поручил выйти на владельцев автозаправки и сподвигнуть их на помощь с проектом. Мол, дальше надо принимать совместное решение.

— Привлечем их к проектированию, нормальному, внятному осмыслению этой ситуации, а дальше решим, каким источником приведем это в порядок, — сказал М.Развожаев.