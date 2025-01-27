В Евпатории строится реабилитационный центр для детей

В стационаре, рассчитанном на 300 коек, будут проходить реабилитацию дети в возрасте от трех месяцев до 18 лет, страдающие тяжелыми черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами.

Правительство России утвердило постановление о создании федерального реабилитационного центра «Кораблик «Мойнаки». В настоящее время в Евпатории завершается строительство первого этапа медицинского учреждения.

«В России начнет работу еще один медицинский центр, где дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также соматическими заболеваниями будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В дальнейшем в состав нового центра войдут консультационно-диагностический корпус с дневным стационаром на 75 мест в смену, а также пансионат для детей с родителями на 150 мест.

Этот центр станет вторым из сети «Кораблик». Первый открылся в июне 2023 года в подмосковном Подольске. Кроме того, еще один федеральный центр в настоящее время строится в Новосибирской области.

Работа по созданию центров ведется в соответствии с поручением Президента.