Увеличили штрафы за продажу детям зажигалок

Штрафы за продажу газосодержащих товаров несовершеннолетним будут достигать 600 тысяч рублей.

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым вырастут штрафы за продажу детям потенциально опасных товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Принятый закон устанавливает жесткие меры ответственности за его нарушение. Теперь штрафы для нарушителей составят до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 300 тысяч рублей для должностных и до 600 тысяч рублей для юридических лиц.

Потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения — товары для личных и бытовых нужд, содержащие сжиженные углеводородные газы, представляющие опасность для жизни и здоровья при использовании путем вдыхания указанных газов и их паров. Перечень таких товаров будет установлен Правительством Российской Федерации до 1 марта 2025 года.