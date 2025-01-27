Спортсмены оказались вымогателями

Трое спортсменов в возрасте от 19 до 23 лет осуждены Ленинским районным судом Севастополя за вымогательство 65 тысяч рублей у двоих военнослужащих под угрозой применения насилия.

Установлено, что ранним утром 11 августа 2024 года мужчины спортивного телосложения возле бара в Артбухте подошли к двум незнакомцам и, угрожая насилием, потребовали денег. Потерпевшие были вынуждены согласиться с условиями вымогателей. Но денег у них при себе не оказалось, поэтому один из молодых людей связался по телефону со своим отцом и другом, взял у них в долг 45 тысяч рублей и отдал злоумышленникам. Кроме того, вымогатели заставили его отдать им наушники стоимостью 20 тысяч рублей, после чего скрылись.

Полиция установила личности нападавших и задержала их. В ходе рассмотрения уголовного дела было доказано, что один из осужденных в ту же ночь до совершения вымогательства избил жителя Севастополя. Второй осужденный также находился на месте совершения преступления.

Ленинский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновным наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Спортсменам назначены реальные сроки даже с учетом смягчающих обстоятельств: в ходе предварительного расследования они принесли потерпевшим извинения, возместили причиненный ущерб, занимались волонтерской и благотворительной деятельностью, отметили в пресс-службе суда.