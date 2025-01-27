Смерть моториста расследуется очень медленно

Глава Следственного комитета России затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением жителя Севастополя о смерти его сына-моряка.

В приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина «Вконтакте» обратился отец, который не доволен и не согласен с ходом установления обстоятельств смерти его 19-летнего сына. Молодой человек был мотористом на рефрижераторном судне по договору с крюинговой компанией. В январе 2024 года в иностранном порту на него рухнул лист обшивки горловины трюма. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

Ситуация освещалась в социальной сети. Сообщалось об изношенности судовых механизмов и нарушении экипажем техники безопасности.

В настоящее время ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследует это уголовное дело. Председатель Следственного комитета затребовал доклад о ходе и результатах его расследования с учетом озвученных в обращении отца доводов.