С городских пляжей вывезли 605 тысяч тонн загрязненных отходов

О вывозе с пляжей города 605 тысячи тонн грунта, загрязненного мазутом, сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 27 января директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, с 14 января новых выбросов мазута на побережье не зафиксировано, а если появляются точечные загрязнения, оперативно проводятся все необходимые работы. В последнее время более 500 человек дополнительно записались в реестр волонтеров. Вывоз собранного на пляжах проводится в штатном режиме, заявки отрабатываются в течение суток.

По сведениям А.Краснокутского, продолжается работа с федеральным штабом, В минувшую пятницу поданы документы для включения Севастополя в зону федеральной Чрезвычайной ситуации.

Заслушав сообщение губернатор Развожаев заметил, что у волонтеров есть вопросы, в том числе связанные с забором погибших птиц.

На это глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова ответила, что за птицами приезжают регулярно, но было одно обращение, когда заявка была отработана на второй день из-за сложности ориентировки по локации.

На это М.Развожаев поручил обязательно держать обратную связь.

Запишитесь в волонтеры

Организацией волонтерской помощи в Севастополе централизованно занимается штаб общественной поддержки. Если вы хотите помочь очистить побережье — записывайтесь по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.