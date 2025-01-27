Проектную документацию на индустриальный парк нужно переделывать

Долгострой на Камышовской объездной готов на три четверти, но требует уточнения технических решений.

Пресс-служба Дирекции госпрограммы социально-экономического развития Крымского полуострова сообщила о состоявшемся совещании по вопросам создания индустриального парка в Севастополе. Объект реализуется за счет средств госпрограммы и должен создавать благоприятный инвестиционный климат для привлечения частных инвестиций в промышленный комплекс города.

В ходе совещания была заслушана информация от заказчика — ГКУ ГС «ЕДКС» и подрядчика — АО «Севастопольстройпроект» о существующих проблемных вопросах, возникших в ходе выполнения строительных работ на объекте, в том числе о необходимости корректировки проектно-сметной документации в части уточнения технических решений индустриального парка. Даны рекомендации по решению указанных вопросов для обеспечения строительства объекта в утвержденные и уже не раз перенесенные сроки.

Амбициозный «Гераклид»

Создание площадки севастопольского индустриального парка в районе Камышовского шоссе и ул.Индустриальной началось еще в 2018 году. На эти цели из федерального бюджета было выделено более миллиарда рублей.

По амбициозным замыслам объект с названием «Гераклид» должен стать базой для крупных инвесторов и производств. Осенью 2022 года в правительстве города отчитались о 90-процентной готовности всех объектов. Через год было заявлено, что открытие «Гераклида» произойдет в первом квартале 2024 года.

А на начало 2025 года степень строительной готовности индустриального парка «Гераклид» составляла 77%, такие данные «Севастопольской газете» сообщили в департаменте капитального строительства города.