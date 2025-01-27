Присвоила товары, которые не понравились покупателям

В Севастополе полицейские задержали 39-летнюю работницу пункта выдачи заказов, которая решила, что отказные товары — идеальные подарки для себя и друзей.

Женщина присваивала товары, которые клиенты не выкупали, а часть из них щедро раздаривала друзьям на новогодние праздники. Даме приглянулись нижнее белье, пылесос, спицы для вязания, обои и много другое.

Хозяйка пункта выдачи заказов заметила неладное, когда ей пришла задолженность от интернет-магазина за товары, от которых отказались покупатели, но они не вернулись на склад на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали предприимчивую работницу, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.