Полицейским будут доплачивать

«С 1 июля 2025 года правительство Севастополя будет доплачивать ежемесячно сотрудникам патрульно-постовой службы 10 тысяч рублей, а участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних — 15 тысяч рублей», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на расширенном заседании коллегии УМВД России по Севастополю по итогам оперативно-служебной деятельности за 2024 год.

По его словам, данные изменения будут внесены в бюджет при его корректировке в первом полугодии. Доплаты для сотрудников полиции вводятся в качестве мотивации. При этом глава города отметил, что сейчас в Севастополе непростая обстановка, поэтому требуется наращивание мер безопасности.

Напомним, что в рейтинге регионов России по уровню преступности по итогам 2024 года Севастополь оказался на хорошем 12-м месте — за год преступлений в городе стало меньше 9,2%. Правда число тяжких и особо тяжких — увеличилось на 17%.

В мае прошлого года руководитель городского управления МВД Сергей Сигунов, отчитываясь перед заксобранием, сообщил, что фактически вакантной остается треть штатных единиц участковых. «Комплект по Севастополю — 132 сотрудника. Некомплект — 42», — доложил тогда депутатам С.Сигунов.

В конце прошлого года вернуть сотрудникам МВД региональные доплаты предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она обратила внимание на недокомплект в системе МВД и поручила профильным комитетам провести слушания, изучить причины и дать предложения.