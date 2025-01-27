Появилась новая возможность использования материнского капитала

Правительство РФ постановлением №46 от 25 января 2025 года закрепило возможность использования средств маткапитала для строительства индивидуального жилого дома по договору строительного подряда с использованием эскроу-счета.

Как сообщила пресс-служба кабмина, воспользоваться маткапиталом для этих целей можно будет с 1 марта 2025 года, когда вступят в силу новые нормы ряда федеральных законов. Родители, получившие сертификат на материнский капитал, смогут использовать его средства для оплаты ипотеки на строительство дома с привлечением компании-подрядчика, работающей с эскроу-счетами. Такие счета позволяют провести оплату за выполненную работу только после ее фактического завершения, что обеспечивает добросовестность нанятой строительной компании.

В настоящее время сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке — после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

С февраля 2025 года размер материнского капитала будет увеличен с учетом фактической инфляции и составит более 690 тысяч рублей на первенца, а на второго ребенка и последующих детей — более 912 тысяч рублей.

Помимо строительства или покупки жилья эти средства можно направить на оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.