Обеспечить видимость светофора без Москвы не могут

Светофор на развязке улицы Вакуленчука с ПОР и Фиолентовским шоссе не виден водителям из-за хвойного дерева, ветви которого нельзя обрезать из-за краснокнижного статуса.

— Мы подали соответствующее обращение на получение разрешения на обрезку в федеральный орган. Поэтому, как только получим разрешение, подрежем. Но видимость светофорного объекта обеспечим. Пока обрезать не можем, поскольку разрешение нужно получить в Москве, — объяснил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

На вопрос губернатора, что за порода дерева, он ответил, что, вроде, сосна.

— Здесь не документы нужны. Здесь проблему нужно решать в ручном режиме. Делаем, потом... Есть ситуация, значит, надо к ней подключаться. Всё это можно за день решить — обрезка всего лишь одного дерева. В Краснодаре можно решить, в режиме телефонного созвона и обмена документами, — попенял на заорганизованность глава города.

Проблемная развязка

На недавно реконструированной развязке аварии не прекратились. Водители жалуются, что светофор в сторону ул.Степаняна видно лишь с близкого расстояния. Обзор закрывает дерево, поэтому непонятно, какой горит свет и что делать — притормаживать или ехать с прежней скоростью на зеленый.

Проектировщики хотели сделать развязку безопасной, но во многом просчитались. Две полосы на ул.Вакуленчука превратили в одну, из-за этого автомобили по вечерам стояли в пробке от ЦУМА. Эту проблему решили, перерисовав разметку и добавив еще одну полосу.

Второй просчет — установленный на развязке светофор был настроен так, что поворачивающие на Фиолентовское шоссе не успевали проехать и также создавали пробку на ул.Вакуленчука.

И вот третий — краснокнижное дерево, загораживающее обзор.