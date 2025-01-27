Матери попытались похитить материнский капитал

Как сообщили в пресс-службе Балаклавского руйонного суда Севастополя, женщины, получив сертификаты на материнский капитал, обратились в кредитные учреждения, где были составлены документы на получение займа на строительство жилья в сумме, равной средствам маткапитала. При этом, улучшать свои жилищные условия мошенницы вовсе не планировали. Для преступного обналичивания были приобретены земельные участки в Челябинской области по низкой цене. После чего, женщины обратились в отделение пенсионного фонда с ложными сведениями об улучшении жилищных условий и просьбой направить средства их материнского капитала на погашение долга по займу на строительство жилья. Пенсионный фонд деньги перечислили, а матери нашли способ их обналичить.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимых подтвердилась. В отношении каждой женщины вынесен обвинительный приговор: лишение свободы на один год условно с испытательным сроком в один год.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски прокурора и взыскал с осужденных похищенные мошенническим путем суммы маткапитала. Приговоры в законную силу не вступили и могут быть обжалованы, сообщила пресс-служба суда.