До 1 апреля нужно заменить иностранные водительские права на российские

После этой даты и новые граждане России не смогут управлять автомобилем, не имея российского водительского удостоверения, напомнила Госавтоинспекция Севастополя. Но есть и исключения.

С 1 апреля 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», вводящий ряд ограничений в части управления транспортным средством на территории Российской Федерации на основании иностранного водительского удостоверения. Теперь иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года с даты получения либо приобретения лицом, являющимся (являвшимся) иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство либо гражданства Российской Федерации или по истечении одного года с даты первого после получения иностранного национального водительского удостоверения въезда в Российскую Федерацию их владельца, являющегося гражданином РФ. Исключение сделано лишь для белорусов.

Иностранные национальные и международные водительские удостоверения, полученные до 1 апреля 2024 года лицами являющимися (являвшимися) иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые получили вид на жительство или приобрели гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, либо являющимися гражданами РФ и въехавшими в страну до указанной даты (за исключением белорусских), будут признаваться недействительными для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации с 1 апреля 2025 года.

Экзаменационные подразделения Госавтоинспекции МВД России, в том числе и в Севастополе продолжают выдавать указанным лицам российские национальные водительские удостоверения без экзаменов на основании иностранных национальных водительских удостоверений, выданных до 1 апреля 2024 года и срок действия которых не истек. Такой порядок выдачи, в соответствия с нормами законодательства, будет прекращен 1 апреля 2025 года.

С этой даты иностранные национальные и международные водительские удостоверения, полученные до 1 апреля 2024 года гражданами Российской Федерации, въехавшими в Россию после указанной даты (за исключением белорусов), будут признаваться недействительными по истечении одного года со дня въезда в Российскую Федерацию.

В случае неисполнения вышеуказанных требований законодательства иностранное национальное и международное водительское удостоверение будет признано не действительным для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации, а владелец такого удостоверения, соответственно — лицом, не имеющим права управления транспортным средством. За такое административное нарушение предусмотрен штраф 5000-15000 рублей.

Кому можно обменять до 1 января 2026 года

Гражданам России, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей на день принятия в РФ или ранее проживавших и выехавших из них в РФ, зарегистрированных на данных территориях на указанную дату, до 1 января 2026 года выдача российских водительских удостоверений производится без сдачи экзаменов, без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и взимания государственной пошлины.

Кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо также предъявить: украинское национальное водительское удостоверение и российскую медсправку.

Данный порядок замены украинских водительских удостоверений применяется также для жителей Севастополя и Республики Крым, приобретших гражданство России в статусе гражданина Украины. В обоих случаях украинское национальное водительское удостоверение у них не изымается.