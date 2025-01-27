Адвокаты Горлова обжалуют продление его ареста

Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста бывшему и.о. замгубернатора Севастополя Евгению Горлову по уголовному делу о получении взятки, которую экс-чиновник требовал у представителя «Севастопольгаз» (передана в госсобственность региона).

«Басманный суд продлил срок ареста до 20 апреля 2025 года в отношении Евгения Горлова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере», — сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Александр Карабанов.

Защита Е.Горлова считает, что следствие не обоснованно заявило ходатайство о продлении ему срока меры пресечения, который будет обжалован адвокатом обвиняемого в ближайшее время.

«Мой доверитель не совершал какого-либо насильственного преступления, не совершал никаких хищений из государственного бюджета, имеет на иждивении трех малолетних детей и пожилых родителей, а также отмечен грамотами и медалями за свою профессиональную деятельность», — отметил адвокат.

Кроме того, арест был продлен предполагаемому посреднику в передаче взятки Максиму Ларину. Как стало известно в Мосгорсуде на рассмотрении апелляционных жалоб на предыдущее продление обвиняемым ареста, М.Ларин проходил ранее службу в СБУ и был объявлен там в розыск за государственную измену. Как указано в материалах уголовного дела, заявитель о вымогательстве взятки со стороны экс-чиновника председатель совета директоров ПАО «Севастопольгаз» Эдуард Третьяк уже более 10 лет знаком с посредником во взяточничестве М.Лариным, с которым познакомился будучи офицером внутренних дел Украины, когда тот, в свою очередь, проходил службу в СБУ по Севастополю. После проведения референдума в 2014 году М.Ларин перешел на службу в российские правоохранительные органы, а в 2020 году ушел на пенсию, осуществляя до своего задержания трудовую деятельность в строительной организации, заключавшей с властями Севастополя государственные контракты на проведение строительно-монтажных работ, говорится в документах.

По делу проведены обыски, назначены экспертизы, запланирован допрос свидетелей и фигурантов, а также очные ставки. Расследование уголовного дела продолжается.

Суть обвинений

Горлов был задержан в августе 2024 года при получении 6 млн рублей от Ларина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ларину предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Они оба признали вину.

Уголовное дело было возбуждено 25 августа прошлого года в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ. Согласно материалам дела, еще в конце 2023 года чиновник на систематической основе решил получать «прибавку» к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. По версии следствия, Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через своего знакомого Ларина с декабря 2023 года каждый месяц 1 млн рублей за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключенным договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство по службе. Позже, считает следствие, Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере 6 млн рублей.

В начале августа мужчина обратился в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сначала был задержан Ларин, которому передали 6 млн рублей для Горлова. Дальнейшие действия Ларина осуществлялись под контролем сотрудников правоохранительных органов. В момент получения денег чиновник был задержан. Горлов занимал должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя с 10 января 2023 года по 5 августа 2024-го. Он курировал сферы ЖКХ и природопользования. 6 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Горлов уволен. При этом глава города заявил о недопустимости коррупции.