Автомобиль приземлился на железнодорожные пути

По предварительной информации Госавтоинспекции, 25 января в 8.30 минут на 71 км+150 м автодороги «Ялта- Севастополь» 24-летний водитель не смог выбрать безопасную скорость и потерял контроль над управлением автомобилем.

Его Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения, врезался в дорожный знак, сбил ограждение путепровода и, перевернувшись, рухнул на железнодорожные пути.

Пострадавший водитель госпитализирован. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.