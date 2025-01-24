Севастополь отметили в федеральном рейтинге качества жизни

Город вошел в топ-20 регионов России с высоким качеством жизни. По итогам 2024 года он улучшил свои позиции, поднявшись с 16-го на 13-е место в рейтинге , составленном Агентством стратегических инициатив.

В 2022 году Севастополь занимал 12-е, а в 2021-м — девятое место.

В топовом списке этого года Севастополь разместился между Белгородской областью (12-е место) и Чеченской Республикой (14-е место). Краснодарский край — на 15-м. Тройку лидеров возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

При этом Севастополь наряду с Чеченской Республикой, Тюменской областью, Ямалом и Москвой стал лидером по приверженности жителей своему региону. Составители рейтинга считают, что это означает удовлетворенность жизнью в населенном пункте, готовностью рекомендовать его как место для жизни, а также желанием связать с ним жизнь своей семьи на длительный срок.

Рейтинг формировался на основе анализа 10 разных сфер: медицинское обслуживание, жилье и инфраструктура, образование, безопасность, экология и других. Каждое направление изучалось по данным региональной статистики, результатам социологических опросов и показателям, собираемым при помощи инструментов геоаналитики. Результаты рейтинга формируют приоритеты для проработки в рамках нормативно-справочной информации (НСИ) и указывают на лучшие практики для тиражирования.

Севастополь является автором шести эффективных, по мнению АСИ, практик, предложенных для внедрения в других регионах: «Оздоровительные выезды на пляж для людей пожилого возраста и инвалидов» — сейчас внедряют Приморский край и Республика Крым, «Грантовая поддержка молодежи «Легкий старт», «Универсальная автоматизированная система электронного взаимодействия бизнеса и власти», «Как сделать доступным рыбную продукцию за 45 рыбных дней», «Как повысить прозрачность контрольно-надзорных мероприятий для бизнеса», «Увеличение потенциала региона через развитие активного, природного, экологического туризма».

По итогам 2024 года в рейтинге приняли участвовали около 400 тысяч жителей регионов.