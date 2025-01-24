Юбилей МГУ в севастопольском филиале отмечать не будут

25 января Московскому государственному университету имени М.В.Ломоносову исполняется 270 лет. Однако в севастопольском филиале вуза юбилей решили не отмечать.

В Кремлевском дворце съездов пройдет торжественное мероприятие, посвященное 270-летию МГУ, с участием руководства университета и филиалов, преподавателей, выпускников разных лет, гостей.

Старейший в России университет основан в 1755 году. Сегодня МГУ является одним из ведущих центров отечественного просвещения, науки, культуры, поиска научной истины. В университете 43 факультета, 10 филиалов, в том числе в Севастополе, Сарове, Дубне, Грозном, Казахстане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване, китайском Шэньчжане. В состав МГУ также входят 15 научно-исследовательских институтов, 380 кафедр, а еще музеи, детские сады, дома отдыха, пансионаты, комбинаты питания, столовые, научная библиотека, архив, издательский дом, культурный центр и т.д.

К юбилею в университете начали готовиться заранее, отчитываясь о достижениях и заглядывая в будущее. На официальном сайте — отчеты о целой россыпи приуроченных к юбилею мероприятий: круглые столы, научные конференции, лекции, выставки, форумы, тематические чтения, интервью... В этой круговерти в главном здании на Воробьевых горах все бурлит в ожидании главных юбилейных торжеств.

До юбилея осталось...

На университетском сайте запущен обратный хронометраж. Такой же, до дней, минут и секунд, открывает официальный сайт филиала МГУ в г.Севастополе.

— Когда истечет последняя секунда, что будет? — этот вопрос «Севастопольская газета» задала сотрудникам филиала.

Выяснилось, что... ничего. Вернее, все уже случилось — 18 декабря в рамках юбилейных мероприятий в филиале провели «Круглый стол» на тему «Научные школы Московского университета в Крыму и Севастополе». На этом все! В день юбилея в университете ничего не планируется, разве что директор поехала на праздник в столицу.

А ведь прежде все было иначе.

Под звуки Гаудеамуса

Первый набор в филиал МГУ состоялся в июле 1999 года, за год до официальной сдачи учебного корпуса в здании бывших Лазаревских казарм. Военные строители реконструировали старый корпус на виду у всего города, а открытие филиала стало громким событием для Севастополя и для всей страны. В первые годы поступить в Черноморский филиал было очень непросто, к тому же часть бюджетных мест предназначались под целевой набор для детей военнослужащих ЧФ.

Год от года университетские коридоры и аудитории все больше наполнялись студентами, которых учили местные и московские преподаватели. Последние приезжали из Москвы и преподавали вахтовым методом. На этом фоне филиал, руководимый Владимиром Трифоновым, Анатолием Кезиным и снова В.Трифоновым буквально расцветал под звуки Гаудеамуса, который неизменно хором исполняли в Доме культуры филиала. Каждый раз это было так торжественно и гордо!

Казалось, так будет всегда, но...

Иные времена

Ветер перемен не лучшим образом сказался на судьбе филиала. Административные кресла заняли совсем другие люди, уверенно изменившие весь строй жизни вуза. В Севастополь перестали ездить столичные преподаватели, со временем обветшали исторические здания, а в аудиториях и коридорах воцарились тишина и покой, без намека на завтрашний праздник.

Так что завтра вспомнят (а, может, и не вспомнят) о юбилее МГУ всего-то 373 студента и еще 12 магистрантов севастопольского филиала,