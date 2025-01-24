Гигиенические нормативы в Крыму и Краснодарском крае в норме

Сотрудники Роспотребнадзора не выявили несоответствий гигиеническим нормативам окружающей среды в Крыму и Краснодарском крае после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море.

«В настоящее время в Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора продолжают контроль показателей качества окружающей среды. Исследуется качество атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, в зоне предприятий по обезвреживанию загрязненного грунта, воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети. <...> Несоответствия гигиеническим нормативам, связанные с загрязнением объектов окружающей среды в рамках чрезвычайной ситуации, не выявлены», — сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе уточнили, что Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль на наличие нефтепродуктов для оценки безопасности рыбной продукции, добытой в Черном море, задействованы лаборатории в Анапе и Ялте.

В ведомстве отметили, что на текущий момент ведется также непрерывный мониторинг состояния почвы и прибрежного песка, в том числе после проведения работ по очистке от нефтепродуктов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП в Краснодарском крае и на Крымском побережье.