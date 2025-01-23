Жители ЖСК «Корабел» начали получать документы на свои квартиры

Люди, вложившие деньги в строительство дома на ул.Артдивизионовской, наконец-то становятся собственниками своих квартир.

— Продолжаем системно решать вопрос с проблемными домами в Севастополе. Сегодня вручил свидетельства на право собственности первым восьми жителям ЖСК «Корабел» на Артдивизионовской: люди не могли получить документы с 2018 года, — объяснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдавая документы первым восьми собственникам.

Дом начали строить в украинское время. Недорогие квартиры привлекли внимание покупателей. Но позже выяснилось, что строительство ведется без техусловий на подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электричества. Земельные участки предназначаются для индивидуальной, а не многоквартирной застройки и заходят на красные линии дороги.

В 2016 году дом был признан самостроем, его собирались снести. Но в 2017 году правительство города заключило с застройщиком мировое соглашение, назначение земельных участков изменили, но это ничего не решило. В 2020 году дом включили в список проблемных и внесли в «дорожную карту» по восстановлению прав 87 обманутых дольщиков. Работы вела специальная комиссия правительства Севастополя по проблемным домам.

— Хотя были большие проблемы с документацией, нам удалось все это преодолеть и не оставить людей в сложном положении, — сообщил губернатор.

В настоящий момент идет работа с документами и в дальнейшем собственники всех 120 квартир получат свидетельства на право собственности.