Школе на Радиогорке нашли нового подрядчика

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» 10 января 2025 года заключило контракт на строительство школы в микрорайоне Радиогорка, на ул.Челюскинцев, 47 с московской фирмой ООО «Теплостростройсервис».

Сумма контракта составляет 784,3 млн рублей, срок исполнения — декабрь 2028 года. В документе оговорен половинный аванс — 392,1 млн рублей.

Суды и следствия

ООО «Теплостростройсервис» строит в Севастополе не первый год. В числе их объектов — поликлиника в Казачьей бухте, сданная в 2023 году.

В октябре 2024 года стало известно о выявленном прокуратурой хищении в 21 млн рублей из средств госпрограммы по развитию Крымского полуострова при строительстве этого объекта. По версии правоохранителей, при исполнении госконтракта в период с декабря 2020 года по октябрь 2023 года для оплаты были предоставлены акты, содержащие завышенные данные об объемах выполненных работ и заведомо ложные сведения о качестве использованных материалов.

Аналогичные претензии предъявлены к ООО «Теплостростройсервис» и руководством старейшей севастопольской средней школы №3. Из-за продолжающихся судов отремонтированный корпус начальной школы до сих пор не введен в эксплуатацию.