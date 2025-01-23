Получили гранты на патриотические проекты, реабилитацию инвалидов и социальную активность

Победителями первого конкурса Фонда Президентских грантов 2025 года стали 13 севастопольских общественных организаций. В общей сложности они получат около 50 миллионов рублей на свои проекты.

Самый значительный грант в 11 миллионов рублей достался общественному объединению инвалидов с детства «Дом солнца» на реализацию проекта «Навстречу друг другу: социализация подростков и молодых людей с ментальными особенностями через творчество и совместный труд». Организаторы будут развить в них социально-бытовые и трудовые навыки, необходимые для будущей самостоятельной жизни.

На пропаганду патриотизма через спорт проект «Сильнейшая нация мира-2025» получил восемь миллионов рублей. В текущем году запланировано 18 спортивных и общественных мероприятий в разных городах России. Все они будут посвящены празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Севастопольский военно-исторический клуб на проект «Дорогами освободителей Крыма» выиграл 5,3 млн рублей. С 2022 года общественная организация проводит пеший исторический поход-реконструкцию по пути следования советских войск в ходе освобождения Южного берега Крыма. За средства гранта будут приобретены комплекты исторической формы, снаряжения, что позволит увеличить количество участников. В рамках проекта снимут документальный фильм о Крымской наступательной операции.

В городе продолжат работу губернаторские школьные трудовые отряды «Маршрут построен вместе!» Севастопольское отделение молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» получило 5,3 млн рублей на цикл мероприятий, направленных на создание условий для профессионального самоопределения более 2300 школьников и учащихся средних профессиональных образовательных учреждений города.

«Школа будущих командиров» на проведение морского инженерного марафона «Россия, полный вперёд!» выиграла пять миллионов рублей. Проект направлен на развитие созидательной активности в области морского инженерно-технического творчества у подростков и молодежи Севастополя, Республики Крым, Краснодарского края, ДНР в возрасте 13-21 года. Марафон длится девять месяцев и завершается морским походом на парусных судах по маршруту из Сочи в Севастополь.

Организация по защите, адаптации и социальной реабилитации «Возрождение жизни» на оказание помощи бездомным получила 3,5 млн рублей. Психологическая адаптация, групповая и индивидуальная работа православных наставников и кураторов позволит вернуть людей к нормальной жизни.

Севастопольским мамам на проект «Серебряные лидеры» выделили два миллиона рублей. Проект позволит выявить из числа социально-активных граждан в возрасте 60+ лет способных стать лидерами волонтерского сообщества.

Два миллиона рублей на «Психологические пленэры» получит общественная организация многодетных семей «Нас много». Общественники оказывают психологическое сопровождение женам, матерям, взрослым дочерям участников СВО для восстановления их личного эмоционального благополучия, нормализации и укрепления внутрисемейных отношений. Столько же денег досталось экологическому проекту «Речной дозор 2.0» общественной организации «Экопрайд». Энтузиасты не первый год занимаются санитарной уборкой берегов рек от мусора. В фокусе экологического внимания — участки реки Черная от села Черноречье, а также Сухая речка.

По миллиону рублей и меньше получили общественники по защите прав потребителей «Гражданский контроль» на оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан при разрешении споров в сфере ЖКХ; организация по поддержке семей с детьми-инвалидами «Равные возможности», центр социального и культурного развития «Долголетие» и кинологический центр «Драйв».

Победители конкурса были определены 21 января. На гранты претендовали около 10 тысяч проектов из всех 89 регионов. Победителями стали 1497 социально ориентированных некоммерческих организаций. Средний размер гранта составил 3,2 млн рублей.