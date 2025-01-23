Пенсии еще немного поднимут

Президент России дал поручение правительству проиндексировать пенсии на размер фактической инфляции, которая в 2024 году оказалась выше, чем ожидали.

С января 2025 года страховые пенсии выросли на 7,3%. Владимир Путин предложил пересчитать их с учетом повышения на 9,5% — по уровню инфляции.

«Понимаю, что первый месяц года практически закончился. Поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом: пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале», — поручил правительству президент на совещании по экономическим вопросам 22 января.

С учетом реальной инфляции с 1 января будут проиндексированы военные пенсии, пенсии по инвалидности и потере кормильца, а также социальные выплаты и пособия.