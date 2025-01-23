Новый генплан презентовали в заксобрании

На обсуждении главного градостроительного документа, рассчитанного до 2046 года, присутствовал весь депутатский корпус, и.о. заместителя губернатора Максим Жукалов, а также представители разработчика — ГАУ города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы».

Ранее генплан представляли членам градостроительного совета, экспертам, муниципалитетам, департаментам и горожанам. В начале 2024 года устроили его общественные обсуждения, в ходе которых севастопольцы выдвинули более 3,6 тысяч предложений и замечаний. После доработки документ прошел согласование с федеральными органами власти и после утверждения правительством города в конце прошлого года был отправлен в заксобрание.

Заместитель директора ГАУ города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» Николай Кикава рассказал депутатам о перспективах развития города, учтенных в новом генплане.

«По Севастополю мы вышли на ряд ключевых показателей, связанных с перспективной численностью населения, которая будет проживать в городе Севастополе. На наш взгляд максимально оптимально сбалансированная цифра это 800 тысяч человек. Для этих жителей решениями генерального плана создается достаточное количество мест приложения труда в формате современной высокотехнологичной структуры экономики. [Проектом предусмотрено дополнительно создание более 100 тысяч рабочих мест. Ред.] Отдельным вопросом рассматривали создание устойчивого зеленого каркаса, глубоко прорабатывали вопрос развития дорожно-транспортной инфраструктуры — это и рокады, и соединение с Северной частью города путем строительства тоннеля», — цитирует Н.Кикаву пресс-служба заксобрания.

В генеральном плане определены стратегические направления экономики Севастополя — это развитие города как базы Черноморского флота, расширение морского порта, продвижение центров технологий и прикладной науки, а также агропромышленного и туристско-реабилитационного центров.

Заместитель председателя Законодательного собрания В.Пархоменко рассказал «Севастопольской газете», что заседание комитета прошло в конструктивном ключе. Разработчики провели большую работу и представили депутатам хорошую презентацию.

«Тем не менее, это мероприятие можно назвать лишь промежуточным событием перед заседанием парламента по принятию законопроекта «О Генеральном плане города Севастополя», которое, по предварительному согласованию, должно состояться в начале февраля», — отметил депутат.

Вопросов депутаты задали совсем немного.

— Я задал два вопроса. Попросил обосновать увеличение количества населения на 200 тысяч человек. Как они это посчитали и сможет ли город переварить столько новых жителей? Второй вопрос касался цены, необходимой для реализации нового генплана. Есть ли у нас деньги или источник финансирования всех проектов, которые в него заложены? К сожалению, ответы проектантов были не полными, не точными или частичными, — считает В.Пархоменко.

По итогам заседания, было рекомендовано вынести документ на пленарное заседание.