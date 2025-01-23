На переходе у старого кладбища наконец-то будет светофор

Движение транспорта в районе старого городского кладбища интенсивное, а переход через четыре полосы — длинный. Место «заколдованное» — чуть ли не самое аварийно-опасное в Севастополе.

Когда-то дорожники обещали здесь сделать подземный переход, но не сложилось. Местные жители многие годы просили установить светофор и оборудовать островок безопасности. Редакция «Севастопольской газеты» по этому поводу в 2023 году отправляла информационный запрос в департамент транспорта. В ответе пообещали установить светофор в 2024-2025 годах, но без «островка»: нельзя, мол, поскольку он сузит проезжую часть.

Заметим, что островок безопасности и должен сужать проезжую часть, чтобы движение замедлялось, а пешеходам было где переждать следующий «зеленый», если они не успели добежать до противоположной стороны дороги. Именно так оборудован переход с кнопкой на ул.Шостака.

К слову, в очередной раз прямо на переходе к старому кладбищу сбили человека — 83-летнего пешехода — 8 декабря. После этого там по утрам дежурит машина ГИБДД.

И вот 22 января у перехода появились дорожники с необходимым оборудованием.

«Севавтодор приступил к установке светофора на ул.Пожарова, в районе остановки «Улица Железнякова». Данный участок дороги был особо опасным для пешеходов, отмечалось большое количество ДТП, в том числе с летальным исходом», — написал в социальных сетях и.о. замгубернатора Павел Иено.

Также он пообещал, что до конца года в Севастополе установят еще четыре светофора: два на пр.Героев Сталинграда, на ул.Хрусталева и на Столетовском проспекте после завершения второго этапа строительства дороги к ул.Шевченко.

Кроме этого в ближайшее время уже существующие светофоры ждет модернизация: они станут «умными». Подстраиваться под транспортные потоки будут при помощи приборов учета интенсивности движения, регулирующих «зеленый» и «красный» в зависимости от интенсивности движения.