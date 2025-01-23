На капремонт сетей и благоустройство школы №39 выделили 93 миллиона

Контракт на сумму 93,3 млн рублей заключен между ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» и ООО «СУ-82» (г.Симферополь), со сроком исполнения – конец декабря 2025 года.

Предмет контракта – капитальный ремонт наружных сетей и благоустройство прилегающей территории Государственного бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 39», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Очаковцев, 25. Согласно контракту, подрядчик получает половину суммы в качестве аванса, что составит 46, 6 млн рублей.

Еще почти четыре миллиона выделили на снос зданий гаражей, складов, сараев и хозяйственных строений, расположенных на территории школы.

Напомним, что ремонт школы ведется на средства, выделенные как по президентской программе, так и из бюджета региона.

В июле 2024 года губернатор Михаил Развожаев анонсировал комплексное проведение работ, включая ремонт прилегающей к школе территории, лестниц и подпорных стен.

Также было заявлено о ремонте коллектора, который из-за сложностей рельефа часто не справляется с осадками, и во время дождя школу затапливает.

Напомним, что завершить все работы планировали до конца 2024 года, теперь этот срок перенесен на «после весенних каникул», после завершения благоустроительных работ.