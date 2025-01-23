Евгению Горлову продлили арест еще на три месяца

Бывший и.о.вице-губернатора Севастополя, задержанный с поличным при получении взятки, останется под арестом до 25 апреля.

Такое решение принял Басманный районный суд города Москвы.

Как сообщают «Известия», адвокаты просили смягчить меру пресечения на домашний арест и запрет определенных действий, апеллируя к тому, что Е.Горлов женат, имеет троих малолетних детей, а его отец — инвалид. Однако суд отказал.

Чиновник был задержан в августе 2024 года при получении взятки в шесть миллионов рублей и скоропостижно уволен.