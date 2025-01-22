Землю будут выдавать в аренду без торгов

Cоциальный жилищный фонд будут пополнять за счет застройщиков, которые берутся за масштабные инвестиционные проекты. Это станет условием реализации коммерческих проектов. Взамен застройщику будут предоставлять земельные участки без торгов. Соответствующее решение одобрено 20 января на заседании правительства города.

По словам директора департамента экономического развития Дениса Профатилова, теперь предоставление земельного участка инвестору будет осуществляться в соответствие с распоряжением губернатора Севастополя, на основании соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта, заключаемого между правительством Севастополя и юридическим лицом.

– В рамках заключенного соглашения инвестор обязуется построить жилые помещения общей площадью не менее 7 тысяч квадратных метров и обеспечить последующую безвозмездную передачу данных площадей в собственность Севастополя в размере не менее 10% общей площади жилых помещений. В целях обеспечения отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством и законодательством Севастополя.

В прошлом году были внесены аналогичные изменения в региональные нормативно-правовые акты по свободной экономической зоне Нынешний акт является логичным продолжением все комплекса мер по поддержке инвесторов.

– Нам это необходимо для того, чтобы продолжать решать задачу обеспечения социально незащищённых категорий. Понятно, что у нас не так много возможностей по предоставлению таких земельных участков, но там, где есть возможность, там необходимы наиболее выгодные для города условия с точки зрения предоставления и сразу с возможностью влиять на конфигурацию этих квартир и необходимые параметры, чтобы они сразу подходили под то, чтобы предоставлять их тем категориям, которые стоят в очереди», — пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Интересно, что в числе предоставляемых в аренду без торгов земельных участков также лесной участок, о чем свидетельствует соответствующий приказ департамента природных ресурсов и экологии от 10.01.2025.