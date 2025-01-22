Труп убийца сбросил в море

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 30-летнего уроженца Махачкалы, обвиняемого в совершении убийства в Севастополе.

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что в ночь на 7 октября 2024 года на территории набережной Рыбпорта обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в ходе бытового конфликта нанес своему 41-летнему знакомому множественные удары по голове и задушил его. Потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник сбросил тело в море в районе Голубой бухты.

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан полицией. Свою вину в совершенном преступлении он полностью признал.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.