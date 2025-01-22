«Родина» рухнуть не должна

В историческом, но аварийном здании кинотеатра на набережной Балаклавы выполнен первоочередной комплекс мероприятий по укреплению и сохранению конструкций.

Восстановлением объекта культурного наследия «Кинотеатр «Родина» занимаются специалисты московского реставрационно-производственного объединения «Тавр».

Подготовка к реставрационным работам стартовала в сентябре 2024 года. Для предотвращения дальнейшего разрушения здания рабочие с помощью металлических тяг укрепили фасадную стену; разобрали аварийные элементы кровли и чердачного перекрытия; обустроили временную крышу; оконные и дверные проемы закрыли специальными щитами. На входную группу установили поддерживающие леса с огнебиозащитной обработкой. Со стороны детского сада сделан защитный балкон для предотвращения возможного обрушения.

Рабочие расчистили многолетние наслоения мусора в здании и вывезли больше 215 кубических метров различной грязи, листьев и «каких-то остатков от предыдущих деклассированных элементов, которые здесь были», сообщил руководитель проекта по проведению противоаварийных работ Иван Букалов.

Для полного завершения противоаварийных работ необходимо еще порядка трех недель. Реставрационные работы выполняются на деньги собственника здания кинотеатра — ООО «Порт Ламос».